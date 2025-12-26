Chi parla e chi ascolta Whatsapp la guerra dei vocali e la più interessante statistica dell’anno

La più interessante statistica dell’anno proviene dal Regno Unito e riguarda un’indagine condotta da Sky Mobile. Secondo la compagnia telefonica d’oltremanica, il 73 per cento degli utenti nutre un’insana predilezione per i messaggi vocali su Whatsapp, che non solo li induce a utilizzarli come forma preferita di comunicazione, ma addirittura pare faccia provare loro molta più soddisfazione rispetto alla forma scritta. D’altronde è evidente che poter parlare in libertà, spaziare da un argomento all’altro, non avere limiti di tempo, poter gratificare il prossimo di improvvisati podcast autobiografici, eccetera eccetera, è una sensazione molto più gradevole rispetto alla laconicità del messaggino, spesso corredata di punteggiatura incerta e controversa ortografia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

