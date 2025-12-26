Chi era Santo Stefano e come morì il primo martire della Storia?

Santo Stefano è stato il primo martire cristiano. Nato in una comunità cristiana primitiva, fu scelto come uno dei sette diaconi per sostenere gli Apostoli. Stefano dedicò la sua vita alla predicazione e al servizio. La sua testimonianza culminò nel martirio, quando, durante la sua esecuzione, chiese a Dio di perdonare i suoi assassini. La sua figura, centrale nella tradizione cristiana, è venerata come modello di amore cristiano e dedizione a Cristo. Stefano era probabilmente di origine greca o ebraica ellenistica. Venne scelto come uno dei sette diaconi della Chiesa primitiva per assistere nella distribuzione degli aiuti alle vedove e ai bisognosi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

