Chi era Maria Sole Agnelli sorella dell' Avvocato morta a 100 anni

Nata a Villar Perosa, il 9 agosto 1925, quattro anni dopo il fratello Gianni, è morta a Roma. Sposata due volte, ha avuto cinque figli. Per 14 anni, fino al 2018, è stata presidente della Fondazione Agnelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chi era Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato morta a 100 anni Leggi anche: Maria Sole Agnelli morta oggi a 100 anni: era la sorella dell'Avvocato e di Susanna Leggi anche: È morta Maria Sole Agnelli. Sorella dell’Avvocato, aveva 100 anni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Morta Maria Sole Agnelli, aveva cent'anni; MORTA MARIA SOLE AGNELLI, AVEVA 100 ANNI; L’uomo che credeva di essere Napoleone e lo era davvero; Eredità Agnelli, il gip chiede l'imputazione coatta per John Elkann. Addio a Maria Sole Agnelli, la sorella dell'Avvocato aveva 100 anni - Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato Gianni Agnelli e di Susanna Agnelli, è morta oggi all’età di 100 anni. italiaoggi.it

È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato. Aveva 100 anni - È morta oggi all'età di 100 anni, Maria Sole Agnelli, sorella di Gianni, l'Avvocato, e di Susanna Agnelli. tuttomercatoweb.com

Maria Sole Agnelli è morta: la sorella dell’Avvocato e di Susanna aveva 100 anni - Si è spenta oggi Maria Sole Agnelli, figura storica della grande famiglia piemontese e protagonista discreta ma incisiva della vita culturale, politica e sportiva italiana. tuttosport.com

È morta Maria Sole Agnelli: aveva 100 anni

È morta Maria Sole Agnelli, a lungo presidente della fondazione della famiglia Agnelli: aveva 100 anni x.com

È morta Maria Sole Agnelli, sorella dell'Avvocato e di Susanna Agnelli. Aveva 100 anni: nata a Villar Perosa (Torino) il 9 agosto 1925, dalle prime nozze con Ranieri Campello della Spina aveva avuto quattro figli (Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino), mentre - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.