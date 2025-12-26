Salò (Brescia), 25 dicembre 2025 – “Nessuno di noi dimenticherà mai Jessica, la sua determinazione e la sua profonda, ineguagliabile libertà”. Chi conosceva Jessica Caratti, come chi lavorava all’infopoint di Gardone Riviera (sulla cui pagina Facebook è comparsa la frase d’addio all’inizio di questo articolo), descrive “Jessi” proprio così: libera, luminosa, entusiasta e con una passione sfrenata per i cavalli. L’incidente a cavallo del 23 dicembre. E proprio un’uscita a cavallo ha tradito questa mamma 45enne, che lascia un figlio di 13. È morta la mattina di Natale dopo due giorni di agonia, per i traumi causati da un incidente con il suo cavallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi era Jessica Caratti, la mamma morta schiacciata dal suo cavallo: “Non dimenticheremo la sua profonda libertà”

Leggi anche: Schiacciata dal cavallo imbizzarrito: Jessica Caratti muore a Natale dopo due giorni di agonia

Leggi anche: Cade e rimane schiacciata dal cavallo imbizzarrito: Jessica Caratti muore dopo 2 giorni di ricovero

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Tragica caduta da cavallo, muore a 45 anni Jessica Caratti: "Persona attiva e sempre disponibile, ci stringiamo al dolore della famiglia" - Una tragedia proprio nel giorno di Natale: non ce l'ha fatta Jessica Caratti, la 45enne rimasta coinvolta due giorni fa in un terribile incidente mentre era impegnata in un'uscita a cavallo nei ... ildolomiti.it