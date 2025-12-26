Beatrice Bocci verso la fine degli anni 90 incontra il futuro marito Alessandro Greco, con il quale ha poi avuto un figlio, Lorenzo. I due sono convolati a nozze nel 2008 con rito civile per poi risposarsi nel 2014 con rito religioso. Attualmente i due conduttori hanno anche due figli: Alessandra, figlia adottiva di Greco poiché nata da una precedente relazione della moglie, e Lorenzo. Negli ultimi anni, alcune dichiarazioni fatte da Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci hanno fatto scalpore, in quanto i due hanno rivelato di aver fatto una scelta particolare: continuare la loro relazione in castità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Alessandro Greco, Beatrice Bocci e il voto di castità: “Non c’è un perché, è un cammino”

Leggi anche: Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci e madre di Mia

Leggi anche: Chi è Daniela Spada, la moglie di Cesare Bocci: “Ha affrontato di tutto”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alessandro Greco: "Io e mia moglie casti da quattro anni, la nostra è una scelta di fede" - In una intervista al "Corriere della Sera" il presentatore tv spiega che la scelta è frutto di un ... tgcom24.mediaset.it

Alessandro Greco: la castità, la fede, il rapporto con la moglie Beatrice Bocci. Il suo racconto - Nel corso di una lunga intervista al Corriere della sera, Greco ha ripercorso la sua carriera, dalle feste di piazza al successo travolgente di ‘Furore’, fino ai momenti più difficili e ingiusti. quotidiano.net

Alessandro Greco confessa: “Io e mia moglie Beatrice casti da 4 anni per fede”/ Poi bomba choc su Jovanotti - Alessandro Greco vive in castità con la moglie: “La scelta più forte”. ilsussidiario.net

In Natale senza Babbo, disponibile su Prime Video dal 28 novembre, Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri interpretano una coppia: lui è Babbo Natale, in piena crisi esistenziale e deciso a mollare tutto per fondare una band metal, lei la moglie Margaret, pr - facebook.com facebook