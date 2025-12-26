Chi è davvero la nuova fidanzata di Basciano? Il dettaglio che spiazza tutti

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova fidanzata di Alessandro Basciano desta scalpore. Una somiglianza che fa discutere e una rivelazione che cambia tutto: la verità è sotto gli occhi di tutti. Natale col botto: Alessandro Basciano presenta la nuova fiamma, Ginevra Milia. E lo fa senza mezze misure. Una foto. Un abbraccio. Una dichiarazione d’amore social che spazza via ogni dubbio. Basciano ha scelto il giorno più magico dell’anno per uscire allo scoperto con la sua nuova fidanzata, la misteriosa e affascinante Ginevra, giovane palermitana con base a Milano. I due si frequentano da almeno cinque mesi, ma solo ora hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

chi 232 davvero la nuova fidanzata di basciano il dettaglio che spiazza tutti

© Gossipnews.tv - Chi è davvero la nuova fidanzata di Basciano? Il dettaglio che spiazza tutti

Leggi anche: Alessandro Basciano ha una nuova fidanzata (ed è identica a Sophie Codegoni)

Leggi anche: Sandokan, chi è davvero Alanah Bloor: la nuova Perla di Labuan che ha conquistato tutti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Chi è davvero la nuova fidanzata di Basciano? Il dettaglio che spiazza tutti

Video Chi è davvero la nuova fidanzata di Basciano? Il dettaglio che spiazza tutti

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.