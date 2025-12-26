Chi è davvero la nuova fidanzata di Basciano? Il dettaglio che spiazza tutti

La nuova fidanzata di Alessandro Basciano desta scalpore. Una somiglianza che fa discutere e una rivelazione che cambia tutto: la verità è sotto gli occhi di tutti. Natale col botto: Alessandro Basciano presenta la nuova fiamma, Ginevra Milia. E lo fa senza mezze misure. Una foto. Un abbraccio. Una dichiarazione d’amore social che spazza via ogni dubbio. Basciano ha scelto il giorno più magico dell’anno per uscire allo scoperto con la sua nuova fidanzata, la misteriosa e affascinante Ginevra, giovane palermitana con base a Milano. I due si frequentano da almeno cinque mesi, ma solo ora hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

