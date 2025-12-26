Chernobyl | il pericolo di una nuova catastrofe

La centrale ucraina di Chernobyl è a rischio. Una nuova catastrofe nucleare potrebbe abbattersi dopo l’incidente del 26 aprile 1986. Sono passati quasi 40 anni, ma dall’inizio dell’invasione russa del 2022 Kiev dice che un nuovo disastro è solo questione di tempo. L’agenzia France Presse ricorda che lo scorso febbraio un drone russo si è schiantato sul tetto della centrale, lasciando n grande buco nel Nuovo Contenimento di Sicurezza (NSC). Il “sarcofago” costruito per coprire il reattore numero 4 è stato sostituito da un moderno involucro esterno ad alta tecnologia, progettato per impedire il rilascio di materiali radioattivi nell’atmosfera. 🔗 Leggi su Open.online

