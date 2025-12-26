Checco Zalone straccia tutti | Buen Camino è il nuovo record di Natale per il botteghino italiano
Checco Zalone ha compiuto un altro dei suoi miracoli al botteghino: il suo nuovo film, Buen Camino, con oltre 5 milioni di incasso, ha stabilito un nuovo record nel giorno di Natale Checco Zalone è tornato e per il box office italiano è come una ventata d'ossigeno. Buen Camino, il suo nuovo film arrivato nei cinema a Natale, ha polverizzato ogni record precedente datato 25 dicembre, diventando il miglior incasso natalizio di sempre nel nostro Paese. Quanto ha guadagnato Buen Camino al suo esordio natalizio? Nel suo primo giorno di programmazione, ieri giovedì 25 dicembre, il film distribuito da Medusa Film ha incassato 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
