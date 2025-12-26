Checco Zalone incassi da record per Buen Camino | 6 milioni in un solo giorno

Esordio straordinario per “Buen Camino”, l’attesa nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011.Nel suo primo giorno di programmazione, ieri giovedì 25. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Checco Zalone, incassi da record per "Buen Camino": 6 milioni in un solo giorno Leggi anche: Checco Zalone, incassi da record per Buen Camino: 5,6 milioni al debutto Leggi anche: Boom in sala per Checco Zalone, esordio da 5,6 milioni di incassi per "Buen Camino" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Buen camino di Checco Zalone al cinema da Natale, quanto vale per l'industria cinematografica italiana; Checco Zalone a Natale sul «Buen camino» dello sbanca-botteghino; Checco Zalone incassa 5,6 milioni di euro al debutto di Buen Camino; Buen Camino, quanto è costato il nuovo film di Checco Zalone?. Checco Zalone, incassi da record per Buen Camino: 5,6 milioni al debutto - Buen Camino di Checco Zalone debutta al box office con incassi record: oltre 5,6 milioni al primo giorno e quasi l’80% del mercato ... quifinanza.it

Checco Zalone e il debutto da record di Buen Camino: quanto ha incassato in un giorno - Buen Camino, l'ultimo film diretto ancora una volta da Gennaro Nunziante, ha esordito il giorno di ... corrieredellosport.it

Record per Checco Zalone al cinema a Natale: i dati di Buen Camino non si registravano dal 2011 - Buen Camino di Checco Zalone, uscito al cinema nel giorno di Natale, segna un record di incassi con dati che non si registravano dal 2011 ... fanpage.it

Debutto al cinema da oltre 5,6 milioni di euro per Checco Zalone che, nel primo giorno di programmazione di "Buen camino" diretto da Gennaro Nunziante, ha portato nelle sale più di 680mila persone per un incasso complessivo di 5,614 milioni di euro. Lo - facebook.com facebook

“Buen Camino”, esordio da record per il film di Checco Zalone: quasi 6 milioni di incassi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.