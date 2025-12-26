Checco Zalone incassi da record per Buen Camino | 6 milioni in un solo giorno

26 dic 2025

Esordio straordinario per “Buen Camino”, l’attesa nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante che nel giorno di Natale traina il mercato cinematografico italiano e lo riporta a livelli che non si registravano dal 2011.Nel suo primo giorno di programmazione, ieri giovedì 25. 🔗 Leggi su Today.it

