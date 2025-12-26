Checco Zalone incassi da record per Buen Camino | 5,6 milioni al debutto

L’esordio di Buen Camino, la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, segna uno dei risultati più rilevanti per il cinema italiano degli ultimi anni. Uscito nelle sale il 25 dicembre, il giorno di Natale, il film ha trainato l’intero mercato cinematografico, riportando gli incassi a livelli che non si registravano dal 2011 e offrendo un segnale concreto di ripresa per il settore. Il film ha registrato risultati positivi in tutte le regioni italiane, dal Nord al Sud, senza una concentrazione esclusiva nelle aree tradizionalmente più favorevoli a Checco Zalone, come il Mezzogiorno o la Puglia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Checco Zalone, incassi da record per Buen Camino: 5,6 milioni al debutto Leggi anche: Checco Zalone fa il boom in sala a Natale: 5,6 milioni di euro di incassi al debutto di «Buen Camino» Leggi anche: Boom in sala per Checco Zalone, esordio da 5,6 milioni di incassi per "Buen Camino" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Buen camino di Checco Zalone al cinema da Natale, quanto vale per l'industria cinematografica italiana; Checco Zalone a Natale sul «Buen camino» dello sbanca-botteghino; Checco Zalone incassa 5,6 milioni di euro al debutto di Buen Camino; Buen Camino, quanto è costato il nuovo film di Checco Zalone?. Checco Zalone, incassi da record per Buen Camino: 5,6 milioni al debutto - Buen Camino di Checco Zalone debutta al box office con incassi record: oltre 5,6 milioni al primo giorno e quasi l’80% del mercato ... quifinanza.it

Zalone, ‘Buen Camino’ da record: incassa 5,6 milioni all’esordio - Esordio molto positivo al box office per 'Buen Camino', la nuova commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, che nel giorno di Natale traina il ... lapresse.it

Checco Zalone e il debutto da record di Buen Camino: quanto ha incassato in un giorno - Buen Camino, l'ultimo film diretto ancora una volta da Gennaro Nunziante, ha esordito il giorno di ... corrieredellosport.it

Record di incassi per il nuovo film di #CheccoZalone #BuenCamino. Nella giornata del 25 dicembre il film di Zalone ha incassato 5.614.751 di euro. Buen Camino diventa quindi il film con il miglior incasso di sempre in Italia nella giornata di Natale, superand - facebook.com facebook

Checco Zalone non delude. Esordio record al cinema per Buen Camino x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.