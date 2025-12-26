Un Natale da record per il cinema italiano. Il Natale 2024 segna una svolta storica per il cinema italiano. Buen Camino, la nuova commedia di Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha debuttato il 25 dicembre con un risultato che mancava da oltre un decennio. Nel suo primo giorno di programmazione, il film ha incassato 5.671.922 euro, conquistando una quota di mercato del 78,8% e riportando il box office nazionale sopra la soglia dei 7 milioni di euro complessivi, evento che non si verificava dal 2011. Un risultato che certifica non solo il ritorno trionfale del duo Zalone–Nunziante, ma anche una rinnovata voglia di sala da parte del pubblico italiano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Checco Zalone domina il Natale: “Buen Camino” vola al botteghino e segna il miglior incasso dal 2011

Leggi anche: Record per Checco Zalone al cinema a Natale: i dati di Buen Camino non si registravano dal 2011

Leggi anche: Checco Zalone straccia tutti: Buen Camino è il nuovo record di Natale per il botteghino italiano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Checco Zalone non si accontenta del cinema, domina anche lo streaming; Avatar sempre primo ma compare Zalone – Il box office della Vigilia di Natale; Salemme e Tortora nonni in guerra E' nata una nuova coppia comica; Adhu Malual, insulti razzisti alla pallavolista italiana dai suoi rifosi: «Offese anche alla mia famiglia».

Buen Camino domina il box office di Natale, Checco Zalone fa il record (italiano): conquistano anche le location - Il nuovo film di Checco Zalone conquista il box office natalizio: tra risate e riflessioni, Sardegna, Roma e Cammino di Santiago diventano protagonisti. libero.it

Checco Zalone sbanca al cinema: "Buen Camino" subito da record con 5,6 milioni di incassi. Un Natale così mancava da 14 anni - "Buen Camino" parte subito da record: sia per incasso sia per quota sul ... msn.com