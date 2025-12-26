IN SALA. Questo è un weekend speciale – quello di Natale – che non ospita molte novità in sala. Sono infatti solo due le nuove uscite in quest’ultima settimana del 2025, che si chiuderà tra commedia e dramma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Checco Zalone a Santiago, Vivaldi e la sua musica: ecco cosa vedere al cinema

Leggi anche: Natale al cinema, da Zalone a Sorrentino: cosa vedere

Leggi anche: Buen Camino, Checco Zalone moscio verso Santiago. Battute su lager e Gaza, ma la minestra è riscaldata

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Checco Zalone torna con “Buen camino”, Michieletto debutta con “Primavera” e incontra Vivaldi sul grande schermo; Il buen camino di Zalone, Riondino è Vivaldi, dalla Corea il Leone d’oro morale, Sweeney horror e tanto altro / La Cinebussola delle Feste; Checco Zalone presenta 'Buen Camino': «Un film per famiglie. Mi spaventa il giudizio dei più giovani» VIDEO; Avatar, Vivaldi e Zalone: la sfida di Natale.

Checco Zalone a Santiago, Vivaldi e la sua musica: ecco cosa vedere al cinema - Sono infatti solo due le nuove uscite in quest’ultima settimana del 2025, che si chiuderà tra commedia e ... ecodibergamo.it