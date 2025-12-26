Che fine hanno fatto gli ex storici di Gemma Galgani? Ecco cosa sappiamo

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gemma Galgani è uno dei volti più amati del Trono Over. In tanti anni ha vissuto relazioni intense e momenti indimenticabili. Alcuni cavalieri sono rimasti nel cuore del pubblico, altri hanno scelto la riservatezza. Oggi scopriamo cosa fanno e come è cambiata la loro vita. Ogni storia racconta un percorso diverso, ma tutte hanno segnato la dama torinese. Ecco dove sono e come vivono i suoi ex storici. Grane al GF, ecco cosa rischiano gli autori Giorgio Manetti e la vita lontana dal Trono Over. Giorgio Manetti resta il cavaliere più iconico conosciuto da Gemma Galgani. La loro storia è stata intensa e molto seguita. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

che fine hanno fatto gli ex storici di gemma galgani ecco cosa sappiamo

© Anticipazionitv.it - Che fine hanno fatto gli ex storici di Gemma Galgani? Ecco cosa sappiamo

Leggi anche: I Take That che fine hanno fatto? Ecco cosa fanno oggi

Leggi anche: “La più falsa di tutti”. Uomini e Donne, Gemma Galgani distrutta dal cavaliere: “Ecco cosa fa”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Ex fonderie Bastianelli, è cambiata la proprietà. Il cantiere per le nuove residenze riparte a gennaio 2026; Bologna, che fine ha fatto l’ex Pulgar? Il mediano goleador; Michele Maddaloni, che fine ha fatto l'ex ballerino di Amici: «Guadagnavo 2.500 euro a serata. Oggi non ballo più, vendo le auto»; La fuga di Endrick da Madrid, giocherà fino a fine stagione nel Lione: lo ha fatto per Ancelotti.

Aspettando MasterChef 2026: che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni (e chi ci ha lasciato) - In attesa della quindicesima stagione di MasterChef Italia, da giovedì 11 dicembre prossimo, ecco che fine hanno fatto i vincitori delle passate edizioni del talent culinario. msn.com

Fabio Cannavaro allenerà l’Uzbekistan, che fine hanno fatto gli altri campioni del mondo del 2006 - Venti anni dopo Berlino e la vittoria azzurra nella finale Mondiale del 2006, Fabio Cannavaro allenerà l’Uzbekistan nella rassegna iridata che nell’estate 2026 si disputerà negli Stati Uniti, in ... corriere.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.