ChatGPT 5.2 Plus | un anno di AI a soli 5,75€ al mese

Le feste stanno finendo e l’attenzione si sposta sui progetti per il nuovo anno. Che tu sia uno studente universitario che punta al 110, un programmatore che vuole scrivere codice più pulito o un copywriter in cerca di ispirazione, c’è una certezza: nel 2026 chi saprà usare bene l’Intelligenza Artificiale avrà una marcia in più. L’uscita di ChatGPT 5.2 ha ridefinito gli standard. Non è più solo un “assistente”: con la versione Plus diventa un partner di lavoro capace di ragionamenti complessi, analisi di dati in tempo reale e creatività visiva. Tuttavia, mantenere un abbonamento mensile ufficiale da oltre 20 euro può pesare sul bilancio annuale (parliamo di quasi 300 euro l’anno). 🔗 Leggi su Pantareinews.com

