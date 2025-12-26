Cessioni Juve da Adzic a Perin | diversi i nomi a rischio per la sessione di gennaio! Ecco il piano dei bianconeri per rivoluzionare la rosa di Spalletti

Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa - Alcuni giocatori stanno trovando poco spazio e potrebbero lasciare la Juventus già a gennaio, tra questi Joao Mario e Adzic. msn.com

Juventus, cessione Perin: il nuovo portiere arriva dalla Lazio - Perin, dal canto suo, ha confermato la sua volontà di restare alla Juventus, ma non è escluso che l’estremo difensore bianconero possa aprire nuovamente le porte al Genoa, soprattutto di fronte ... fantamaster.it

Mercato #Juventus, pazzia #Tonali: i bianconeri ci provano, tre cessioni per il colpo dell'anno #calciomercato - facebook.com facebook

ESCL. #Inter, #Milan e #Napoli in Italia si sono informate per Radu #Dragusin. La #Juve potrebbe pensarci in caso di cessione di un difensore. Il #Tottenham lo valuta 30mln €, ma potrebbe aprire anche a un prestito con opzione. x.com

