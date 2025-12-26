Cessioni Juve da Adzic a Perin | diversi i nomi a rischio per la sessione di gennaio! Ecco il piano dei bianconeri per rivoluzionare la rosa di Spalletti
Secondo Tuttosport, in casa Juventus si stanno aprendo riflessioni profonde su presente e futuro di alcuni elementi della rosa. Da una parte Mattia Perin, considerato da Luciano Spalletti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa.
Perin in uscita: i nomi in lista per sostituirlo. Anche Adzic e Joao Mario in partenza: il piano Juve - L’estremo difensore verso il Genoa ma il club bianconero vuole un indennizzo: sarà Ottolini a dover trovare la chiave con il suo ex club. tuttosport.com
Chi può lasciare la Juventus a gennaio: Joao Mario e Adzic in uscita, le voci su Gatti e Perin verso il Genoa - Alcuni giocatori stanno trovando poco spazio e potrebbero lasciare la Juventus già a gennaio, tra questi Joao Mario e Adzic. msn.com
Juventus, cessione Perin: il nuovo portiere arriva dalla Lazio - Perin, dal canto suo, ha confermato la sua volontà di restare alla Juventus, ma non è escluso che l’estremo difensore bianconero possa aprire nuovamente le porte al Genoa, soprattutto di fronte ... fantamaster.it
Mercato #Juventus, pazzia #Tonali: i bianconeri ci provano, tre cessioni per il colpo dell'anno #calciomercato - facebook.com facebook
ESCL. #Inter, #Milan e #Napoli in Italia si sono informate per Radu #Dragusin. La #Juve potrebbe pensarci in caso di cessione di un difensore. Il #Tottenham lo valuta 30mln €, ma potrebbe aprire anche a un prestito con opzione. x.com
