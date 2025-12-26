Cernusco Lombardone nella morsa dei ladri d’appartamento | le telecamere li inchiodano in azione
Cernusco Lombardone (Lecco), 26 dicembre 2025 – Suonano il citofono, se non risponde nessuno entrano in casa e rubano, altrimenti scappano. In questi giorni a Cernusco Lombardone si aggirano due ladri. Ladri nel Meratese: il video La tecnica collaudata. Entrano in azione nel tardo pomeriggio, quando scende il buio. Si spostano in auto di colore scuro, probabilmente rubata. Prendono di mira soprattutto le zone residenziali. Mentre l'autista resta a bordo a fare da palo e pronto a scappare, il complice compie il lavoro sporco. CERRO AL LAMBRO - CONSIGLI DI LEONARDO CORDONE (FONDATORE ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO) PER VACANZE IN SICUREZZA CONTRO I FURTI IN APPARTAMENTO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO Suona il citofono delle diverse case. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
