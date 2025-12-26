Centrata la sestina del Powerball | vinto il mega jackpot da 1,8 miliardi di dollari

Vincita da record negli Stati Uniti. Un fortunato giocatore in Arkansas ha centrato i sei numeri del Powerball, portando a casa il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzeccato i 6 numeri estratti: 4, 25, 31, 52 e 59 a cui si aggiunge il. 🔗 Leggi su Today.it

Lotteria da record, vince 1,8 miliardi con il Powerball negli Usa

Netflix verso l'acquisto di Warner Bros Discovery per 70 miliardi di dollari, premio di 4 dollari ad azione e titoli in crescita del 4,5%

