Centrata la sestina del Powerball | vinto il mega jackpot da 1,8 miliardi di dollari
Vincita da record negli Stati Uniti. Un fortunato giocatore in Arkansas ha centrato i sei numeri del Powerball, portando a casa il jackpot da 1,8 miliardi di dollari, il secondo più alto della storia. Il giocatore fortunato ha azzeccato i 6 numeri estratti: 4, 25, 31, 52 e 59 a cui si aggiunge il. 🔗 Leggi su Today.it
