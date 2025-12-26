Tarantini Time Quotidiano Per il terzo anno consecutivo si è rinnovata una bella iniziativa di solidarietà, in questa occasione a favore di circa cento bambini, accompagnati dai rispettivi genitori, su impulso di Don Emanuele Ferro e di un gruppo di volontari, coordinati da Amandonico Umberto, che da qualche anno si occupa di assistere chi è meno fortunato. Nella serata del 18 dicembre u.s., presso il centro San Gaetano, in città vecchia, si è dato vita ad un evento conviviale che ha visto in programma una cena e varie attività di intrattenimento che hanno allietato, in un clima ormai natalizio, i tanti accorsi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Cena di Gala “Storia di Natale” nella città vecchia di Taranto

