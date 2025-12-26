Cena con i colleghi si allontana e non torna più | la ritrovano senza vita nel laghetto ghiacciato Dinamica choc

Una tragedia in parte ancora avvolta nel mistero. Una donna di 32 anni ha cenato con alcuni colleghi in un locale del paese poi si è allontanata e non ha fatto più ritorno. Dopo alcune ore è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche che però hanno avuto un esito infelice. Il corpo senza vita della donna è stato ritrovato nelle acque basse del laghetto usato per la pesca sportiva. Lutto in Val d’Ayas: è stata identificata come Laura Vietri, 32 anni, originaria di Santa Barbara (L’Aquila), la stagionale impiegata in un locale sulle piste di Champoluc trovata morta nel laghetto di Pilaz. Il corpo è stato recuperato il 23 dicembre 2025 dopo l’allarme lanciato da un escursionista, quando la giovane non aveva fatto rientro nell’alloggio condiviso con i colleghi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

