Celebrare la poesia pronta la II edizione del Premio Poesia Sotto il Vischio

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cicerale si prepara a vivere due giornate dedicate alla poesia, alla parola e alla creatività. Il Comune di Cicerale annuncia gli appuntamenti conclusivi della II Edizione del Premio Poesia Sotto il Vischio, in programma il 28 e 29 dicembre 2025 presso l’Ex Palazzo Marchesale, in Piazza Primicile. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

celebrare la poesia pronta la ii edizione del premio poesia sotto il vischio

© Salernotoday.it - Celebrare la poesia, pronta la II edizione del Premio "Poesia Sotto il Vischio"

Leggi anche: Al via la Settima Edizione del Premio Nazionale di Poesia “Marco Di Meola

Leggi anche: Premio Ciampi edizione 2025. Vincitore il pietrasantino Bresciani nella categoria poesia italiana

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.