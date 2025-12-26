C' è il Si per la riqualificazione della piastra di Madonna di Dossobuono
Dopo la firma dell'accordo tra Comune di Verona e Sport e Salute S.p.a. per il finanziamento previsto dal bando "Sport Illumina", è stata approvata dalla Giunta Comunale la progettazione per la riqualificazione della piastra di Madonna di Dossobuono.Un progetto importante e atteso, un’azione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
