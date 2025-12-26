Dopo la firma dell'accordo tra Comune di Verona e Sport e Salute S.p.a. per il finanziamento previsto dal bando "Sport Illumina", è stata approvata dalla Giunta Comunale la progettazione per la riqualificazione della piastra di Madonna di Dossobuono.Un progetto importante e atteso, un’azione. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - C'è il "Si" per la riqualificazione della piastra di Madonna di Dossobuono

Leggi anche: Nuova area giochi a Madonna dell'Acqua: approvato il progetto per la riqualificazione

Leggi anche: Forte Dossobuono, dal Ministero della Cultura mezzo milione per il restauro