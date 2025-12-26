CdS – così De Rossi vuole strappare Perin alla Juventus

2025-12-26 13:38:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Non solo Niccolò Pisilli, con cui i discorsi sono molto avviati: il Genoa resta al lavoro anche per Mattia Perin. Il bianconero rappresenta infatti la prima scelta per la porta dei rossoblù e Daniele De Rossi lo considera il profilo ideale per carisma ed esperienza. Al momento mancano le condizioni economiche per chiudere l’affare, ma il club ligure proseguirà i colloqui con l’obiettivo di ridurre le distanze e convincere Perin ad accettare l’offerta presentata nelle scorse settimane. Emergenza portieri per il Genoa. Il Genoa è alle prese con una vera emergenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

