Tempo di lettura: 2 minuti Oltre cento elementi, tra musicisti, coristi e majorette del Centro di Educazione Musicale Permanente (CEMP), costituito 30 anni fa dall’amministrazione comunale di Castelvenere, daranno vita domani sera (ore 20) al tradizionale concerto “Note di Natale”. La location scelta per l’esibizione è anche quest’anno la nuova palestra comunale che, per l’occasione, sarà riscaldata per consentire a tutti, soprattutto alle persone anziane, di godersi lo spettacolo che si arricchisce di elementi e migliora anno dopo anno. “Quello di domani sera – dice Giuseppe Piazza, presidente del CEMP – sarà un concerto straordinario che cade nel trentennale della costituzione del Centro di Educazione Musicale e tutti i protagonisti, giovani e meno giovani, hanno dato il massimo per portare sul palco il migliore repertorio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Castelvenere, attesa per il concerto “Note di Natale”: oltre 100 elementi coinvolti

