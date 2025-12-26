Castello Imperiali colloquio Pd-Denuzzo | il Natale porta consiglio
FRANCAVILLA FONTANA - Il giorno di Natale porta consiglio, a Castello Imperiali. Proprio in attesa del Consiglio comunale - gioco di parole involontario, ma calzante - del 29 dicembre, dove, all'ordine del giorno, ci sono anche le variazioni di bilancio. Se ieri, Natale 2025, il sindaco Antonello. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Rimpasto a Castello Imperiali: ecco i due nuovi ingressi nella Giunta
Leggi anche: Verso l'approvazione del Piano urbanistico generale: incontro pubblico a Castello Imperiali
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
A superb selection of photographs of the wonderful "Presepe" on display at the little theatre by Castello Imperiali from the "gruppo artistico la magia del presepe Francavilla Fontana". facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.