È stata identificata la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 12, all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano lungo la strada statale Sorrentina. A perdere la vita nel giorno di Natale è stata Rosaria Lauro, 60 anni, residente a Meta. Castellammare, incidente in galleria: muore 60enne di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castellammare, incidente in galleria: muore 60enne di Meta

