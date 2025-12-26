Castellammare incidente in galleria | muore 60enne di Meta
È stata identificata la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 12, all’interno della galleria Santa Maria di Pozzano lungo la strada statale Sorrentina. A perdere la vita nel giorno di Natale è stata Rosaria Lauro, 60 anni, residente a Meta. Castellammare, incidente in galleria: muore 60enne di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
