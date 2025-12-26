Un Natale che doveva essere dedicato al raccoglimento e al ricordo si è trasformato in un giorno di amarezza e indignazione. A Cassino, il cimitero comunale di via San Bartolomeo, come si vede dalle foto e dal video che ci hanno inviato dei nostri lettori, si è completamente allagato, diventando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Cassino, cimitero comunale allagato il giorno di Natale: rabbia e dolore dei familiari

Leggi anche: A Gandosso i funerali di Asia Curnis. Il dolore e le lacrime del paese, le parole del parroco, il volo dei palloncini: “Rabbia e dolore, ma niente odio”

Leggi anche: Fiumefreddo di Sicilia, il 6 ottobre consegna dei lavori per i nuovi loculi al Cimitero comunale

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Nuovo cimitero a Cassino, piano per almeno duemila loculi - Loculi esauriti, ma anche ancora da assegnare a chi li aveva acquistati nel 2016 con l'ultimo bando pubblicato dal Comune di Cassino. ilmessaggero.it

Cassino, il Comune ci ripensa: il mercato torna in centro - Marcia indietro del Comune di Cassino in merito allo spostamento in via sperimentale dei settori merceologici riguardanti casalinghi, piante e fiori, animali domestici da piazza Green a via degli Eroi ... ilmessaggero.it

Il cimitero di nuovo allagato. Il problema è la sua pendenza: "Pronti i lavori per nuovi loculi" - Succede nel suggestivo borgo medievale di Montevettolini a Monsummano, dove oltre all’acqua, piovono anche le ... lanazione.it

Fanny Ardant - 1982 - Le Chef de Famille (mini série complète)

Aurunci | Natura e Storia Inverno nei Parchi del Lazio Sabato 21 dicembre ti aspettiamo per una visita guidata alla scoperta del Monumento Naturale di Montecassino, un luogo straordinario dove paesaggio, biodiversità e storia millenaria si inco - facebook.com facebook