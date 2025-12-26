Cassino cimitero comunale allagato il giorno di Natale | rabbia e dolore dei familiari
Un Natale che doveva essere dedicato al raccoglimento e al ricordo si è trasformato in un giorno di amarezza e indignazione. A Cassino, il cimitero comunale di via San Bartolomeo, come si vede dalle foto e dal video che ci hanno inviato dei nostri lettori, si è completamente allagato, diventando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: A Gandosso i funerali di Asia Curnis. Il dolore e le lacrime del paese, le parole del parroco, il volo dei palloncini: “Rabbia e dolore, ma niente odio”
Leggi anche: Fiumefreddo di Sicilia, il 6 ottobre consegna dei lavori per i nuovi loculi al Cimitero comunale
Nuovo cimitero a Cassino, piano per almeno duemila loculi - Loculi esauriti, ma anche ancora da assegnare a chi li aveva acquistati nel 2016 con l'ultimo bando pubblicato dal Comune di Cassino. ilmessaggero.it
Cassino, il Comune ci ripensa: il mercato torna in centro - Marcia indietro del Comune di Cassino in merito allo spostamento in via sperimentale dei settori merceologici riguardanti casalinghi, piante e fiori, animali domestici da piazza Green a via degli Eroi ... ilmessaggero.it
Il cimitero di nuovo allagato. Il problema è la sua pendenza: "Pronti i lavori per nuovi loculi" - Succede nel suggestivo borgo medievale di Montevettolini a Monsummano, dove oltre all’acqua, piovono anche le ... lanazione.it
Fanny Ardant - 1982 - Le Chef de Famille (mini série complète)
Aurunci | Natura e Storia Inverno nei Parchi del Lazio Sabato 21 dicembre ti aspettiamo per una visita guidata alla scoperta del Monumento Naturale di Montecassino, un luogo straordinario dove paesaggio, biodiversità e storia millenaria si inco - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.