Cassano spiega | Supercoppa? Show del Napoli Contro il Bologna miglior partita nei 90 minuti! Ecco che cosa mi impressiona delle tattiche di Conte

Cassano spiega cosa lo ha colpito di Conte e del Napoli dopo il successo della Supercoppa Italiana. Le parole dell'ex fantasista Il Napoli di Antonio Conte continua a far parlare di sé dopo la vittoria della Supercoppa Italiana. Nel podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano ha analizzato a fondo la prestazione degli azzurri, soffermandosi sull'impatto

L'OPINIONE - Cassano: "Napoli-Bologna? Non c'è stata partita, show degli azzurri" - Antonio Cassano, ex calciatore, a Viva El Futbol ha commentato la vittoria del Napoli sul Bologna in Supercoppa: "Io penso che stasera sia stata ancora più bella che contro il Milan. msn.com

Cassano: “Il Napoli ha giocato la sua miglior partita, De Laurentiis è il mio idolo” - Antonio Cassano, nel corso del podcast “ Viva El Futbol ” del suo amico Lele Adani ha commentato la finale della Supercoppa vinta dal Napoli contro il Bologna: “ De Laurentiis il mio idolo. mondonapoli.it

