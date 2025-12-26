Cassano | Show Napoli in finale di Supercoppa poteva fare 10 gol Conte un tecnico speciale

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Le parole dell’ex fantasista. Il  Napoli  guidato da  Antonio Conte  ha trionfato in  Supercoppa Italiana. Durante l’ultima puntata del podcast  Viva el Futbol,  Antonio Cassano  ha espresso un giudizio entusiasta sulla compagine azzurra, definendo la prestazione offerta in finale come un vero e proprio manifesto di superiorità tecnica e tattica. Secondo l’ex fantasista, il divario in campo è stato netto: « È stato uno show del Napoli. Nei novanta minuti è stata la partita più bella vista finora. Potevano fare dieci gol senza subire nulla ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cassano show napoli in finale di supercoppa poteva fare 10 gol conte un tecnico speciale

© Juventusnews24.com - Cassano: «Show Napoli, in finale di Supercoppa poteva fare 10 gol. Conte un tecnico speciale»

Leggi anche: Cassano spiega: «Supercoppa? Show del Napoli. Contro il Bologna miglior partita nei 90 minuti! Ecco che cosa mi impressiona delle tattiche di Conte»

Leggi anche: Napoli Bologna, finale di Supercoppa Italiana: Conte perde ancora Beukama! Prosegue l’emergenza infortuni dei partenopei: scelte forzate per il tecnico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Dove vedere in tv Napoli-Bologna, Finale Supercoppa Italiana 2025 di calcio: orario, programma, streaming; Cassano, Adani e Ventola entusiasmano i calciofili all’Alfieri di Torino con “Viva El Tour” [FOTO e VIDEO]; Sport in tv oggi (sabato 20 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Cassano: Il Napoli ha asfaltato il Bologna, genio Conte: avete visto cosa ha fatto?.

cassano show napoli finaleCassano esalta il Napoli di Conte: "Spettacolo totale, squadra speciale. Hojlund..." - Il Napoli di Antonio Conte, reduce dal trionfo in Supercoppa Italiana, continua a raccogliere applausi. tuttojuve.com

cassano show napoli finaleCassano spiega cosa lo ha colpito di Conte e del Napoli dopo il successo della Supercoppa Italiana. Le parole dell’ex fantasista - Le parole dell’ex fantasista Il Napoli di Antonio Conte continua a far parlare di sé dopo la vittori ... calcionews24.com

Cassano pazzo di Neres: "Ora fa cose mai fatte prima a Napoli!" - Nel corso del podcast 'Viva el Futbol' si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. tuttonapoli.net

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.