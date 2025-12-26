. Le parole dell’ex fantasista. Il Napoli guidato da Antonio Conte ha trionfato in Supercoppa Italiana. Durante l’ultima puntata del podcast Viva el Futbol, Antonio Cassano ha espresso un giudizio entusiasta sulla compagine azzurra, definendo la prestazione offerta in finale come un vero e proprio manifesto di superiorità tecnica e tattica. Secondo l’ex fantasista, il divario in campo è stato netto: « È stato uno show del Napoli. Nei novanta minuti è stata la partita più bella vista finora. Potevano fare dieci gol senza subire nulla ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Cassano: «Show Napoli, in finale di Supercoppa poteva fare 10 gol. Conte un tecnico speciale»

