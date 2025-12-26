La casa di produzione del Grande Fratello VIP interviene con una nota ufficiale dopo le accuse di Fabrizio Corona, sottolineando attenzione, tutela del format e rispetto delle autorità. Sono passati circa dieci giorni da quando Fabrizio Corona, nel suo podcast Falsissimo, ha lanciato accuse molto gravi riguardo presunte irregolarità nelle selezioni dei concorrenti del Grande Fratello VIP. Nel dettaglio, l'ex re dei paparazzi ha sostenuto che Alfonso Signorini avrebbe costretto alcuni aspiranti gieffini a scambiarsi con lui foto e chat esplicite e, in alcuni casi, ad avere rapporti sessuali, come presunta condizione per accedere al programma. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Caso Signorini Endemol Shine Italy rompe il silenzio con un comunicato: "Avviate verifiche interne"

