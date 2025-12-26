Caso Signorini Endemol rompe il silenzio | Avviate verifiche interne sul Grande Fratello

Endemol Shine Italy è intervenuta pochi minuti fa con una nota ufficiale dopo le polemiche riemerse in queste ore su alcune passate edizioni del Grande Fratello, in riferimento alle rivelazioni di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, conduttore del reality e le selezioni dei partecipanti al programma. La società che produce il GF ha espresso una posizione neutra, spiegando di aver avviato verifiche interne per accertare il rispetto del codice etico e delle procedure di selezione dei concorrenti, ribadendo al tempo stesso la volontà di tutelare la reputazione del programma, del format e dei professionisti coinvolti, senza entrare ulteriormente nel merito delle dichiarazioni circolate sui media.

Alfonso Signorini rompe il silenzio (la sera della Vigilia). L'avvocato: "Rammaricato da quanto succede, ma ci sono elementi nuovi e sorprendenti" - Ieri sera l’avvocato Andrea Righi ha affidato alla stampa il pensiero del suo assistito ... today.it

A Torre del Greco le luminarie natalizie si trasformano in palcoscenico per il gossip del momento. Al posto delle classiche decorazioni appaiono scritte luminose, foto e striscioni dedicati al caso Signorini-Corona. Un balcone si fa teatro di una narrazione pop c - facebook.com facebook

Il Natale del caso Corona-Signorini E un augurio speciale dal nostro direttore a tutti quelli che hanno da affrontare una giornata difficile. @Capezzone x.com

