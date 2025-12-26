Cascina | arriva il parco giochi medievale a ridosso della mura

Un castello in stile medievale, con torri, ponti, scivoli, altalene e una teleferica. Sono partiti i lavori di smantellamento del vecchio parco giochi di piazza Gramsci, a Cascina, al cui posto sorgerà un nuovo parco più grande e inclusivo. "Il cantiere sta procedendo, i vecchi giochi sono stati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

