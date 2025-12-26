Casapound oggi compie 22 anni di occupazione | Ora iter per regolarizzazione
CasaPound compie 22 anni e, all'indomani delle polemiche nate dal recente sgombero, a Torino, di Askatasuna, il nome del primo, e unico, centro sociale di destra è tornato al centro del dibattito politico con un inseguirsi di voci, sia dal Governo che dall'opposizione, che chiedono la liberazione dello stabile occupato il 26 dicembre 2003 in via Napoleone III 8, al centro del quartiere più multietnico della Capitale. Nei giorni scorsi, dalle colonne di Libero, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha detto che CasaPound ''è tra le priorità per quanto riguarda la lista degli immobili da sgomberare'', tuttavia il movimento capitanato da Gianluca Iannone parla di un "paradosso". 🔗 Leggi su Iltempo.it
"CasaPound dopo 22 anni di occupazione è più viva che mai, ora regolarizzazione" - Il portavoce Marsella all'Adnkronos: "Se ci paragonano agli altri centri sociali pretendiamo che ci venga dato lo stesso trattamento" CasaPo ... adnkronos.com
Occupazione, pestaggi e amori neri. Il lato più oscuro di CasaPound. Oggi su @LaStampa una bellissima pagina a firma Mirella Serri su "Il libro segreto di CasaPound". Grazie x.com
Circa 200 antifascisti, secondo le prime stime, sono tornati oggi in piazza Alimonda, alla Foce, per manifestare contro la presenza della sede di CasaPound in via Montevideo. Un presidio che ha ribadito la richiesta di chiusura di quelli che gli attivisti definisco - facebook.com facebook
