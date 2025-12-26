La sera di Natale, all’età di 84 anni, si è spento Roberto Bianconi, figura centrale dell’imprenditoria pontina e protagonista indiscusso dello sviluppo urbanistico del capoluogo e dei comuni limitrofi.Originario di Carpineto Romano (Roma), Bianconi era arrivato a Latina negli anni ’80. Dopo un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Carpineto Romano piange l'imprenditore Roberto Bianconi

Leggi anche: Occhio alle truffe, i carabinieri di Carpineto Romano incontrano i cittadini

Leggi anche: Tragedia a Carpineto Romano: muore tra le fiamme Renata Gessini, aveva appena compiuto 100 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale augurano buone festività natalizie a tutta la comunità di Carpineto Romano! - facebook.com facebook