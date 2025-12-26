Caritas numeri in crescita | tra Natale e Santo Stefano oltre 170 pasti a turno
I numeri raccontano di una realtà complessa in costante crescita. A fine novembre la Caritas diocesana di Parma aveva già raggiunto quota 99mila pasti serviti, avvicinandosi ai 102mila dell’intero 2024. Un dato significativo, che trova ulteriore conferma durante il periodo natalizio: tra il 25. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
