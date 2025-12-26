La consegna dei locali comunali al Conservatorio riaccende il confronto tra il comune di Como e l’associazione Carducci. A intervenire è la presidente dell’ente culturale, Maria Cristina Forgione, che contesta apertamente la modalità con cui l’immobile è stato assegnato, parlando di una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Carducci, Forgione non ci sta: “Nessuna procedura pubblica per i locali”

Leggi anche: L’Alma Mater non ci sta: "Nessuna ideologia, solo problemi pratici"

Leggi anche: Ragazzi a lezione di vita. Le associazioni locali fra i banchi alla Carducci. Alla scoperta dei valori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Scale intricate ----- Per alcuni, dal Carducci ai Ciliegi si attraversa il Politeama passando dai corridoi delle scuole in via di sistemazione (leggi: chiusura) tanto per crearsi un futuro. Gli intenti dell’attuale Amministrazione comunale sembrano chiari: sistemare a - facebook.com facebook