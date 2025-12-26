Salgono a sette i membri italiani della giuria del premio Car of the Year: il merito è di Marco Scafati, storico collaboratore del Fatto Quotidiano, nominato ufficialmente come nuovo membro aggiunto nella cerimonia tenutasi lo scorso 18 dicembre. Car of the Year è il prestigioso premio europeo annuale assegnato alla migliore auto nuova sul mercato, valutata appunto da una giuria internazionale di giornalisti specializzati. Da questa edizione ne fanno parte anche Nicola Desiderio (scelto al posto di Giorgio Ursicino per Il Messaggero ) e appunto Marco Scafati, premiato per il suo lavoro per la sezione Motori del Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Car of the Year, Marco Scafati tra i nuovi membri della giuria

Leggi anche: Il concorso “Boccaccio Giovani“. Spazio ai nuovi talenti letterari. Marco Malvaldi presiede la giuria

Leggi anche: Car of the Year 2026, le ultime sette finaliste: la lista completa

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Auto dell’Anno 2026, le 7 finaliste del Car of The Year in pista a Balocco; Car of the Year 2026: ecco le sette finaliste; Kia EV4: 5 stelle Euro NCAP e finalista Car of the Year 2026; Stellantis al Salone dell'Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione in rappresentanza di 11 marchi, con due anteprime mondiali e due concept car.

evo Car of the Year 2025: 12 best performance cars go head-to-head - 12 outstanding contenders and 15,000 miles on some of Europe's best roads, we embark on the ultimate trip to identify the best performance car of the year ... evo.co.uk