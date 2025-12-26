Car of the Year Marco Scafati tra i nuovi membri della giuria
Salgono a sette i membri italiani della giuria del premio Car of the Year: il merito è di Marco Scafati, storico collaboratore del Fatto Quotidiano, nominato ufficialmente come nuovo membro aggiunto nella cerimonia tenutasi lo scorso 18 dicembre. Car of the Year è il prestigioso premio europeo annuale assegnato alla migliore auto nuova sul mercato, valutata appunto da una giuria internazionale di giornalisti specializzati. Da questa edizione ne fanno parte anche Nicola Desiderio (scelto al posto di Giorgio Ursicino per Il Messaggero ) e appunto Marco Scafati, premiato per il suo lavoro per la sezione Motori del Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
