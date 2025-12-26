Capri Hollywood | Alessandro Preziosi eletto attore dell’anno

‘Capri, Hollywood’ celebra Alessandro Preziosi conferendogli il titolo di ‘Attore dell’anno’, un riconoscimento che arriva al termine di una stagione particolarmente significativa per l’artista, protagonista di progetti di grande rilievo e sempre più centrale nel panorama dello spettacolo italiano, si legge nella motivazione del premio. Nel 2025 Preziosi ha inoltre fatto parte del cast di ‘Sandokan’ (produzione Lux Vide e Rai Fiction di respiro internazionale) considerata da pubblico e critica la “TV Series dell’anno”; serie che ha riportato sul piccolo schermo il fascino dell’avventura e dei grandi personaggi epici. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

