Capodanno tra concerti gratuiti e spettacoli | tutti gli eventi nelle grandi città
Il programma di fine anno è ricchissimo in tutta Italia e nelle principali città del mondo, tra concerti gratuiti, mostre, tradizioni popolari e spettacolari fuochi d’artificio. Capodanno nelle città italiane Roma si prepara a un San Silvestro all’insegna della musica e della cultura. Dalle 21 al Circo Massimo va in scena il grande concerto gratuito . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Concerti Capodanno 2025-2026 in piazza e in tv: tutti gli eventi
Leggi anche: Capodarte 2026, Roma si risveglia con 100 eventi gratuiti: spettacoli, concerti e cultura il 1° gennaio
Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Concerti di Capodanno 2026: tutti gli eventi da non perdere; Capodanno 2026, cosa fare a Roma: gli eventi in programma da non perdere; I concerti (gratuiti) per Capodanno 2026 in Sicilia: tutti i nomi dei big in piazza.
Capodanno a Messina e provincia: gli eventi e qualche consiglio - Messina e provincia salutano il 2025 con una ricca programmazione di eventi per Capodanno, tra concerti gratuiti in piazza, spettacoli teatrali e cenoni in location esclusive. messinaora.it
Concerti Capodanno gratis 2026: dove festeggiare l’arrivo del nuovo anno - Capodanno 2026: ecco i principali concerti gratuiti in piazza con Pinguini Tattici, Mahmood, Francesca Michielin, Max Pezzali e molti altri. trend-online.com
Capodanno: gli eventi gratuiti da non perdere a Roma - Il 31 dicembre e l’1 gennaio Roma si riempie di eventi gratuiti: si celebra infatti la quinta edizione di Roma Capodarte 2026, tra spettacoli, concerti e itinerari. siviaggia.it
Concerto di Capodanno Teatro La Fenice - Bizet, Verdi, Donizetti, Puccini - Myung-Whun Chung 2019
L'ORCHESTRA HAYDN INIZIA IL TOUR DEI CONCERTI DI CAPODANNO IN TRENTINO E IN ALTO ADIGE L'Orchestra Haydn inaugura il tradizionale tour dei Concerti di Capodanno, che dal 29 dicembre al 5 gennaio prossimo toccherà otto località del Trenti - facebook.com facebook
Capodanno in città, da Roma a Dubai. Concerti, mostre, spettacoli, passeggiate e fuochi d'artificio #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.