Capodanno | Kiritimati per prima saluta il 2026 ultime le isole Baker e Howland

Come ogni anno, il Capodanno non scatta nello stesso momento in tutto il mondo, ma segue l’alternarsi dei fusi orari. A inaugurare il 2026 saranno gli abitanti delle isole Kiribati, in particolare l’atollo di Kiritimati (Christmas Island), dove la mezzanotte arriva quando in Italia sono ancora le 11 del mattino del 31 dicembre. Subito dopo sarà la volta di Samoa e Tonga, che daranno il via alle celebrazioni nel Pacifico. La festa si sposterà poi in Nuova Zelanda e in Australia, con i celebri fuochi d’artificio di Sydney, tra i più attesi al mondo. Con il passare delle ore, il nuovo anno abbraccerà l’Asia – dal Giappone alla Cina – fino ad arrivare all’Europa, dove Roma, Parigi, Berlino e Madrid brinderanno insieme alla mezzanotte del fuso centrale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

