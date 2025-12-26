Capodanno in piazzale Alpini all’insegna della sicurezza | le regole del Comune di Bergamo

L’ORDINANZA. Capodanno in sicurezza a Bergamo nella zona del centro coinvolto dalla manifestazione organizzata in piazzale Alpini: vietati vetro, spray irritanti e articoli pirotecnici. In vigore il 31 dicembre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Capodanno in piazzale Alpini all'insegna della sicurezza: le regole del Comune di Bergamo - Capodanno in sicurezza a Bergamo nella zona del centro coinvolto dalla manifestazione organizzata in piazzale Alpini: vietati vetro, spray irritanti e articoli pirotecnici. ecodibergamo.it

Capodanno in piazzale Alpini: il Comune vieta articoli pirotecnici, spray e contenitori in vetro - In occasione dei festeggiamenti di Capodanno in piazzale Alpini, il Comune di Bergamo ha adottato una specifica ordinanza volta a garantire la sicurezza dei partecipanti e la tutela ... bergamonews.it

Capodanno 2026 a Bergamo: per la festa in piazzale Alpini ordinanza anti-vetro, spray irritanti e articoli pirotecnici - Il provvedimento in vigore dalle 18 del 31 dicembre fino alle 6 del mattino seguente. bergamo.corriere.it

