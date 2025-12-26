Capodanno in piazza Garibaldi | Sondrio saluta il 2025 e brinda insieme al 2026
Sondrio si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno con la tradizionale festa di Capodanno in piazza Garibaldi: appuntamento il 31 dicembre, a partire dalle 22.30, per una lunga serata di musica, spettacolo e brindisi collettivo nel cuore della città, illuminato a festa e dominato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Capodanno, in piazza Garibaldi suonerà Alex Britti
Leggi anche: Tutto pronto a Sassuolo per il Capodanno in Piazza Garibaldi: musica, energia e festa per tutta la città
Sondrio Natale 2025: mercatini, intrattenimento e tanto divertimento; Balli, canti e cin cin in piazza. Città che vai, musica che trovi.
Sondrio e il Capodanno in piazza: è tutto pronto per salutare il 2026 - Una città mai così illuminata, avvolta dalla calda atmosfera delle festività si prepara a vivere l'ultimo giorno del 2025 che sarà animato dalla grande festa ... radiotsn.tv
Capodanno 2026: a Senigallia due giorni di musica e festa in Piazza Garibaldi - 883 Tribute Band e Orietta Berti Senigallia si prepara a dare il benvenuto al 2026 con una grande festa in piazza che promette musica, divertimento e spettacolo per tutti. youtvrs.it
Balli, canti e cin cin in piazza. Città che vai, musica che trovi - In Lombardia il Capodanno resta un mosaico di proposte: concerti, ma anche alternative, ... msn.com
Liratv. . Capodanno in piazza, rivoluzione mobilità Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #LiraTv #EseiProtagonista #capodanno #settore #comune #divieti #piazza #concerto #dicembre #dell #via #sarà #m - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.