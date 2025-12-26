Rimini, 26 dicembre 2025 – I l pienone ancora non c’è. «Ma negli hotel aperti per Capodanno si registra, in media, un tasso di occupazione pari al 70%», fa il punto Marina Lappi, albergatrice e amministratrice di Visit Rimini. Secondo la società che gestisce gli uffici Iat in città, l’andamento delle prenotazioni per le festività è positivo. Picco di Capodanno. "Le richieste negli hotel e nelle altre strutture ricettive da qui al 6 gennaio finora sono in linea con gli anni precedenti, ma con un picco per il Capodanno». Gli hotel aperti sono 500 e «in media hanno già il 70% di camere occupate per Capodanno». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Capodanno fa sorridere gli hotel: “Occupato già il 70% delle camere Ma puntiamo al tutto esaurito”

Leggi anche: Boom di turisti nel ponte dell’Immacolata: 30 mila sciatori al giorno e Capodanno già tutto esaurito

Leggi anche: Aperta la Fiera di Codogno. Expò da tutto esaurito. Ma il settore fa i conti con il calo delle stalle

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

“Shine On ’75” per il Capodanno di Gardaland Resort.

Capodanno fa sorridere gli hotel: “Occupato già il 70% delle camere Ma puntiamo al tutto esaurito” - Conflavoro: «Segnali positivi soprattutto dagli operatori che hanno venduto pacchetti strutturati» ... msn.com