Capodanno campagna anti-botti di LAV | Festa non è il petardo ma l’anno che verrà

“Come rendere Capodanno, anche per gli animali, un momento di festa? Ovviamente non utilizzando i botti e festeggiando in maniera alternativa, perché la vera festa non è il botto, ma l’anno che verrà”. E’ questo lo slogan che lancia LAV, la Lega Anti-Vivisezione, accompagnando la propria campagna di sensibilizzazione contro l’utilizzo di materiale pirotecnico in occasione di Capodanno. In particolare, Ilaria Innocenti, responsabile per i rapporti istituzionali della LAV, spiega anche il lavoro che sta venendo fatto da un punto di vista legislativo sull’argomento: “Dallo scorso anno LAV sta portando avanti la campagna basta botti, una campagna per chiedere una legge nazionale di divieto di utilizzo di articoli pirotecnici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

