Capodanno a Cortona | concerto in piazza colazione al museo
Cortona si prepara a festeggiare il passaggio fra il 2025 e l’anno nuovo. Il conto alla rovescia è già iniziato e c’è subito una prima campanella: tutto esaurito per la Colazione al Museo. L’evento gourmet del primo dell’anno, organizzato da Terretrusche al Maec è al completo. Merito di un format. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Leggi anche: Capodanno ricco: a Cortona festa in piazza, Colazione al Museo e Concerto
Leggi anche: Festa in piazza, colazione e concerto: così il Capodanno a Cortona
Capodanno ricco: a Cortona festa in piazza, Colazione al Museo e Concerto; “La Piazza che Balla”: Montevarchi festeggia il Capodanno con la musica del Nirvana; Cortona, gli uffici e servizi pubblici aperti fra Natale e Capodanno. Tutte le attrazioni sempre attive; Capodanno 2026 in piazza, le feste in Toscana. Ecco dove salutare l’anno nuovo.
Capodanno ricco: a Cortona festa in piazza, Colazione al Museo e Concerto - Da San Silvestro al primo dell’anno, si parte in piazza della Repubblica con i deejay di Radio Mitology, al Maec è Curtun Brunch e la Cor Orchestra dà il via al nuovo anno ... msn.com
Radio Mitology, doppio Capodanno in piazza: gli anni ’70 e ’80 in musica a Montecatini e Cortona - 80, che saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026 con due grandi eventi gratuiti in Toscana, confermando il proprio ruolo attivo sul ... fm-world.it
Concerti di Capodanno 2026, chi (e dove) canta il 31 dicembre nelle principali piazze italiane? - Sono tantissimi i cantanti che si esibiranno il 31 dicembre nelle principali piazze d'Italia. msn.com
Capodanno: festa piazza, colazione museo, concerto
Cortona, uffici e servizi pubblici aperti fra Natale e Capodanno - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.