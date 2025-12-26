Con tono ironico e graffiante in perfetto stile urticante, il testo prende per i fondelli la “tradizione” dei botti di Capodanno, descritti come un inutile rogo di soldi buono solo a fare rumore, puzza e danni. Tra sarcasmo e rabbia, vengono messi in evidenza gli effetti devastanti su animali domestici e selvatici, sull’ambiente e sulla qualità dell’aria, smontando l’idea del botto come divertimento. Il messaggio finale è semplice e diretto: festeggiare sì, ma con il cervello acceso, magari trasformando i soldi dei petardi in qualcosa di utile, come una donazione, invece che in fumo e scemenza. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Capodanno a botti: soldi in fumo e cervelli spenti

Leggi anche: Capodanno senza botti, multe anche se sono spenti: le regole per le feste

Leggi anche: Capodanno senza botti: "Questione di sicurezza"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno, in Abruzzo botti protagonisti nonostante divieti - Nonostante le ordinanze dei sindaci che, quasi ovunque, per tutte le festività natalizie, vietano lo scoppio di petardi in luogo pubblico, in Abruzzo, ancora una volta, nella notte di Capodanno, i ... ansa.it

Botti a capodanno: ’Divieto del tutto ignorato’ - L’opposizione entra a gamba tesa e presenta un’interrogazione a firma della consigliera di Forza Italia Rita Pieri e del consigliere della Lega Claudiu ... lanazione.it

Capodanno, Viminale: 309 feriti per botti e festeggiamenti, in aumento sul 2024 (+35) - Non ci sono stati morti, ma i feriti per i botti e i festeggiamenti nella notte di Capodanno sono in aumento rispetto all’anno scorso. tg24.sky.it

Botti di Capodanno, l'appello del WWF a vietarli in tutti i Comuni. I petardi provocano stress e panico tra cani e gatti e sono causa di morte per gli animali selvatici #ANSA x.com

Mentre tu festeggi, loro tremano di paura. I botti di Capodanno sono un INCUBO per gli animali: Il loro udito è 4 volte più sensibile del nostro I rumori forti provocano attacchi di panico Cani e gatti scappano terrorizzati e si perdono Molti muoiono di infarto per - facebook.com facebook