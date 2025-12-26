Capodanno 2026 tra le mete preferite degli italiani ci sono Emirati e Brasile | anche Madrid in prima fila

Per il Capodanno 2026 gli italiani non rinunciano a partire per le vacanze. A segnalarlo è stato Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, che registra un netto incremento delle prenotazioni per le festività. “Sempre più viaggiatori scelgono di festeggiare l’Anno Nuovo lontano da casa, cercando esperienze autentiche e la possibilità di conoscere nuove persone”, spiega l’agenzia, evidenziando come la formula dei gruppi organizzati con tour leader continui a crescere soprattutto tra i 30 e i 55 anni. Tra le mete più richieste spiccano Brasile, Emirati Arabi & Malesia, Maldive e Repubblica Dominicana, tutte con partenza tra il 26 e il 29 dicembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

