Capodanno 2026 tra le mete preferite degli italiani ci sono Emirati e Brasile | anche Madrid in prima fila
Per il Capodanno 2026 gli italiani non rinunciano a partire per le vacanze. A segnalarlo è stato Vamonos-Vacanze.it, tour operator specializzato in viaggi di gruppo, che registra un netto incremento delle prenotazioni per le festività. “Sempre più viaggiatori scelgono di festeggiare l’Anno Nuovo lontano da casa, cercando esperienze autentiche e la possibilità di conoscere nuove persone”, spiega l’agenzia, evidenziando come la formula dei gruppi organizzati con tour leader continui a crescere soprattutto tra i 30 e i 55 anni. Tra le mete più richieste spiccano Brasile, Emirati Arabi & Malesia, Maldive e Repubblica Dominicana, tutte con partenza tra il 26 e il 29 dicembre. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Leggi anche: Quanto spenderanno gli italiani per la settimana bianca 2025 e quali sono le mete preferite
Leggi anche: Dove vanno in vacanza i napoletani a Natale e Capodanno 2026: tra le mete Marsa Alam e Ras al Khaima
Cosa fare a Capodanno 2026 a Bologna; Milano guida le scelte europee per il capodanno 2026; Pianificazione delle Vacanze di Natale 2025 e Capodanno 2026: Tendenze e Destinazioni; Classifica di Capodanno: Verona tra le mete preferite da tedeschi e olandesi.
Mete low cost per Capodanno 2026: dove festeggiare spendendo poco - L'arrivo del nuovo anno rappresenta un momento magico, carico di aspettative e voglia di celebrare. lifestyleblog.it
Capodanno 2026 con i bambini: una notte magica da vivere insieme in Italia - Idee e mete per trascorrere il Capodanno in Italia con i bambini, tra spettacoli, attività interattive e momenti magici sulla neve per tutta la famiglia ... siviaggia.it
Capodanno 2026 a Napoli: la musica e gli eventi per dare il benvenuto al nuovo anno - Musica dal vivo, tradizione e brindisi a mezzanotte: tutto quello che c’è da sapere sul Capodanno napoletano per salutare il 2025 con lo spirito migliore e accogliere il 2026 con gioia ... siviaggia.it
Capodanno 2026, 10 Mete Pazzesche: LONDRA #shorts
#Meteo: #San #Silvestro e #Capodanno, pericolo #Ghiaccio. Gli aggiornamenti x.com
Napoli continua ad attestarsi tra le mete preferite dai turisti di tutto il mondo diventando una tappa privilegiata anche del Capodanno 2025: si stima, infatti, l’arrivo di milioni di visitatori che farebbero registrare il tutto esaurito in città, sul fronte degli alloggi e non - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.