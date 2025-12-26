Capodanno 2026 a Grottaglie | musica e divertimento in Piazza Regina Margherita

Tarantini Time Quotidiano Anche quest’anno il Comune di Grottaglie organizza il tradizionale evento di Capodanno, che trasformerà Piazza Regina Margherita in un meraviglioso palcoscenico all’aperto per accogliere il nuovo anno. Il countdown per vivere insieme la vigilia del 2026 inizierà il 31 dicembre alle ore 22:30, coinvolgendo tutti i partecipanti in una serata ricca di musica, divertimento e condivisione. La serata prenderà il via con la musica live del Canzoniere Jonico “Pizzicati int’allu Core” (CJ), che aprirà ufficialmente le danze. Poco prima del fatidico rintocco della mezzanotte tutti insieme sul palco, con il Sindaco e Amministrazione comunale, per vivere gli ultimi emozionanti minuti del 2025, seguiti da un brindisi collettivo per dare il benvenuto al nuovo anno. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

