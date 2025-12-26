Canonica d’Adda arriva il medico temporaneo | primi ambulatori nel centro anziani

Canonica d’Adda. Buone notizie per i canonichesi che da tempo si trovano senza un medico di base operativo in paese. L’amministrazione comunale ha concluso l’iter per rendere agibili nuovi ambulatori all’interno dei locali del centro anziani, aprendo così la strada all’arrivo di professionisti sanitari e a una prima riorganizzazione dei servizi. Da metà gennaio è previsto l’arrivo di un medico di medicina temporanea, una figura pensata per garantire assistenza ai pazienti che al momento non hanno un medico curante assegnato. Un servizio che consentirà ai cittadini di ricevere prestazioni direttamente in paese, senza doversi spostare nei comuni limitrofi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Sono almeno 1500 i pazienti rimasti senza medico di base dopo la cessazione dal servizio del dottor Lorenzo Mapelli.

