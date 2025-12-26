Cane smarrito ritrovato a Capodimonte | lieto fine grazie alla Polizia Municipale

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia Municipale ha ritrovato stamattina in zona Capodimonte un cane di razza Breton la cui scomparsa era stata denunciata ieri dal proprietario. Il cane è stato notato da una pattuglia che stava transitando nella zona perché appariva come alla ricerca di qualche cosa. Gli agenti lo hanno tranquillizzato e grazie al microchip hanno potuto risalire al suo proprietario a cui è stato quindi riconsegnato per la gioia sia dell’uomo che del cane. Una storia a lieto fine in queste giornate particolari. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

