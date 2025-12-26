Cambio epocale per Gmail | Google apre alla modifica dell’indirizzo cosa sapere prima di farlo
Google cambia le regole: addio all’indirizzo “per sempre”. Dopo anni di attesa, Google compie un passo che milioni di utenti aspettavano: la possibilità di cambiare il proprio indirizzo Gmail senza dover creare un nuovo account. Una svolta che mette fine a uno dei limiti più discussi dell’ecosistema Google, da sempre legato all’idea che l’indirizzo @gmail.com fosse immutabile. La novità è emersa da una pagina di supporto ufficiale – attualmente visibile in lingua hindi – e confermata da più segnalazioni tecniche. Il rollout è graduale, ma il segnale è chiaro: Google ha deciso di rendere più flessibile l’identità digitale dei suoi utenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
